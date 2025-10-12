Non ci può essere una “prima” con lei direttore. E soprattutto non ci possono essere crepe nell’egemonia culturale di sinistra La questione dell’egemonia culturale a sinistra esiste. Non è un capriccio di chi, dall’altra parte del campo, ne fa menzione. È un tema complesso, che comprende una. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Beatrice Venezi è l’esempio di come la sinistra esercita il proprio dominio culturale: è la "bacchetta nera" che deve essere scaraventata giù dal podio