"Trasferiamo il Ceis in una delle (tante) ex colonie marine oggi abbandonate, e avviamo finalmente una nuova, straordinaria stagione di scavi archeologici e valorizzazione dell’anfiteatro romano". Mauro Ioli entra a gamba tesa nel dibattito sul recupero del monumento, con una proposta destinata a far discutere. Soprattutto dopo quanto dichiarato dall’assessore alla cultura, Michele Lari, e dal Pd: sulla base della relazione degli archeologi Martina Faedi e Christian Tassinari, "l’anfiteatro e il Ceis possono coesistere", i nuovi scavi "saranno "puntuali e graduali, senza alterare il contesto" e quindi senza toccare la scuola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Battaglia sull'anfiteatro romano: "Scavi approfonditi per valorizzarlo. Spostiamo il Ceis in un'ex colonia"