Battaglia sull’anfiteatro romano | Scavi approfonditi per valorizzarlo Spostiamo il Ceis in un’ex colonia
"Trasferiamo il Ceis in una delle (tante) ex colonie marine oggi abbandonate, e avviamo finalmente una nuova, straordinaria stagione di scavi archeologici e valorizzazione dell’anfiteatro romano". Mauro Ioli entra a gamba tesa nel dibattito sul recupero del monumento, con una proposta destinata a far discutere. Soprattutto dopo quanto dichiarato dall’assessore alla cultura, Michele Lari, e dal Pd: sulla base della relazione degli archeologi Martina Faedi e Christian Tassinari, "l’anfiteatro e il Ceis possono coesistere", i nuovi scavi "saranno "puntuali e graduali, senza alterare il contesto" e quindi senza toccare la scuola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: battaglia - sull
Flavio Cobolli è un gladiatore! Vince la battaglia con Auger-Aliassime e porta l’Italia sull’1-1 nella finale di Hopman Cup!
Roma, battaglia sull'acquisto del palazzo occupato. Centrodestra all'attacco
Trump contro il Wall Street Journal: la battaglia legale sull’affaire Epstein
La nostra battaglia sulla norma che permette ai neo patentati di guidare dei "missili" non si fermerà. - X Vai su X
La nostra battaglia sulla norma che permette ai neo patentati di guidare dei "missili" non si fermerà. - facebook.com Vai su Facebook
Ricerca sull'anfiteatro romano: scavi approfonditi incompatibili con CEIS - L’anfiteatro di Rimini e di conseguenza il Ceis tornano al centro del dibattito politico con la ricerca d’archivio e bibliografica redatta dagli archeologi Martina Faedi e Christian Tassinari, frutto ... Come scrive msn.com
Trovarono monete romane durante scavi, Mic dovrà pagare premio - Il tribunale di Milano ha emesso un decreto ingiuntivo nei confronti del ministero della Cultura, intimando il pagamento del premio che la legge riconosce a chi rinviene beni di rilevante valore ... Segnala ansa.it