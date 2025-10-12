Bastoni Inter resta con l’Italia nonostante la squalifica | tornerà a Milano a breve! Le novità sul difensore

Inter News 24 Bastoni Inter, il difensore italiano, squalificato per il match contro Israele della Nazionale, si prepara a far ritorno da Chivu per il match contro la Roma. Nonostante la squalifica che lo esclude dalla partita tra Italia e Israele in programma martedì sera a Udine, Alessandro Bastoni ha deciso di restare al fianco del gruppo azzurro. Il difensore dell’ Inter, infatti, sta partecipando all’allenamento di scarico con la nazionale su un campo vicino al Bluenergy Stadium. Sebbene non possa scendere in campo per il match, Bastoni ha scelto di restare a supporto della squadra in questi giorni di preparazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

