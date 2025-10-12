Bastoni Inter resta con l’Italia nonostante la squalifica | tornerà a Milano a breve! Le novità sul difensore
Inter News 24 Bastoni Inter, il difensore italiano, squalificato per il match contro Israele della Nazionale, si prepara a far ritorno da Chivu per il match contro la Roma. Nonostante la squalifica che lo esclude dalla partita tra Italia e Israele in programma martedì sera a Udine, Alessandro Bastoni ha deciso di restare al fianco del gruppo azzurro. Il difensore dell’ Inter, infatti, sta partecipando all’allenamento di scarico con la nazionale su un campo vicino al Bluenergy Stadium. Sebbene non possa scendere in campo per il match, Bastoni ha scelto di restare a supporto della squadra in questi giorni di preparazione. 🔗 Leggi su Internews24.com
Calciomercato Inter LIVE: il retroscena sul sorpasso sul Napoli per Diouf, Bastoni verso il rinnovo?
Asllani Inter, l’albanese complica i piani! Così sta mettendo i bastoni fra le ruote ai nerazzurri
Bastoni, Gagliardini, ora Lookman? Inter-Atalanta, quanti affari sulla A4
Inter Sommer Akanji deVrij Bastoni Dumffries Barella, Calah di Marco Thuram Lautaro Bony - X Vai su X
INTER-CREMONESE 4-0 (60'): CAMBIO INTER Esce uno strepitoso Bonny, entra Esposito Esce Bastoni, entra Carlos Augusto - facebook.com Vai su Facebook
Bastoni resta all’Inter: rifiutata la Premier League, il retroscena svelato da Moretto - Le ultimissime notizie Nel panorama del calciomercato estivo, uno dei nomi più discussi è stato quello di Ale ... Scrive calcionews24.com
Inter, non solo Bastoni: 200 milioni per la coppia - Pioggia di soldi Dopo l’esordio brillante contro il Torino, l’Inter si prepara alla gara di domani ... Secondo calciomercato.it