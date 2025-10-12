Bastoni Inter buone notizie per Chivu | il difensore squalificato contro Israele ecco cosa può succedere!

Inter News 24 Bastoni Inter, il centrale nerazzurro squalificato contro Israele nel prossimo match di qualificazione dopo il giallo contro l’Estonia. Sorride Chivu. La Nazionale italiana e il ct Gennaro Gattuso dovranno fare a meno di Alessandro Bastoni nella delicata sfida contro Israele in programma martedì 14 ottobre a Udine. Il difensore dell’ Inter, già diffidato, è stato ammonito durante il match contro l’ Estonia, incorrendo nella squalifica automatica che gli impedirà di scendere in campo nella prossima gara di qualificazione. La sua assenza è un duro colpo per Gattuso, che si trova già a fare i conti con l’infortunio di Buongiorno, fermo ai box per problemi fisici. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bastoni Inter, buone notizie per Chivu: il difensore squalificato contro Israele, ecco cosa può succedere!

