Bastoni Inter buone notizie per Chivu | il difensore squalificato contro Israele ecco cosa può succedere!

Inter News 24 Bastoni Inter, il centrale nerazzurro squalificato contro Israele nel prossimo match di qualificazione dopo il giallo contro l’Estonia. Sorride Chivu. La Nazionale italiana e il ct Gennaro Gattuso dovranno fare a meno di Alessandro Bastoni nella delicata sfida contro Israele in programma martedì 14 ottobre a Udine. Il difensore dell’ Inter, già diffidato, è stato ammonito durante il match contro l’ Estonia, incorrendo nella squalifica automatica che gli impedirà di scendere in campo nella prossima gara di qualificazione. La sua assenza è un duro colpo per Gattuso, che si trova già a fare i conti con l’infortunio di Buongiorno, fermo ai box per problemi fisici. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bastoni Inter, buone notizie per Chivu: il difensore squalificato contro Israele, ecco cosa può succedere!

In questa notizia si parla di: bastoni - inter

Calciomercato Inter LIVE: il retroscena sul sorpasso sul Napoli per Diouf, Bastoni verso il rinnovo?

Asllani Inter, l’albanese complica i piani! Così sta mettendo i bastoni fra le ruote ai nerazzurri

Bastoni, Gagliardini, ora Lookman? Inter-Atalanta, quanti affari sulla A4

Pagelle Inter-Cremonese: Bastoni, tende da show 7, Lautaro forsennato 7,5, Bonny da record 8, Frattesi frenetico. Sommer senza voto - X Vai su X

I numeri di Alessandro #Bastoni in 7 stagioni in nerazzurro! #passioneinter #inter #amala #fcinter #fcinter1908 #fcim #nerazzurri #IMinter #intermilano #fcinternazionale #cristianchivu #bastoni #alessandrobastoni - facebook.com Vai su Facebook

?? GOLAZO Pio Esposito, 3-0 a Israele! ERRORE Donnarumma ?? Bastoni | OneFootball - Gli Azzurri calano il tris grazie alle reti degli attaccanti: Moise Kean, Mateo Retegui e Pio Esposito. Segnala onefootball.com

Quelle buone notizie per Gattuso - Buone notizie per Gattuso da Barella, Bastoni e Di Marco, la cura Appiano Gentile e Champions li restituisce a Chivu e alla nazionale ... Secondo msn.com