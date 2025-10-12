Parole forti e ambiziose, quelle pronunciate da un azzurro che, evidentemente, ha ben chiaro il suo obiettivo e come raggiungerlo. Uno degli uomini più in forma del Napoli, capace di svoltare le partite con la sua velocità, tecnica e rapidità nel dribbling. Caratteristiche che, unite a una ritrovata condizione fisica, ne fanno un’arma in più anche per Gattuso. La Nazionale Italiana infatti, avrà bisogno di tutto l’estro e della grinta possibile per centrare la qualificazione al Mondiale del 2026. Una nuova assenza non è tollerabile e gli azzurri lo sanno. Le parole dell’azzurro. Più di un anno sotto la guida di Antonio Conte farebbero ritrovare chiunque e la storia di Leonardo Spinazzola non è stata molto diversa: sembrava in fase calante, ma è stato completamente rigenerato e mentalizzato dalla cura del tecnico salentino. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “Basta fallimenti”, l’azzurro è chiaro sul prossimo obiettivo