basket serie b nazionale la san giobbe fa festa nonostante lo spavento finale

UMANA CHIUSI 85 LATINA 84 UMANA CHIUSI: Stievano ne, Arrigucci ne, Natale 10, Bertocco 9, Lorenzetti 2, Candotto 10, Gravaghi 10, Raffaelli 14, Moreno 3, Petrucci 10, Rasio 17. Allenatore Zanco. BENAQUISTA LATINA: Maiga, Simonetti 4, Gallo 22, Chiti 7, Di Emidio 7, Sacchetti 11, Nwohuocha 5, Cipolla 4, Pastore 14, Palombo, Bakovi 10. Allenatore Gramenzi. Arbitri: Luchi, Di Salvo, Frosolini. Parziali: 22-13; 47-38; 65-54. CHIUSI – Seconda vittoria di fila in campionato per l’Umana Chiusi e seconda affermazione con finale thrilling. 85-84 il punteggio con cui i Bulls hanno costretto Latina alla prima sconfitta in campionato: scarto minimo, proprio come una settimana fa a Piombino, ed un intenso finale punto a punto che ha premiato il team biancorosso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

