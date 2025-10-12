Basket Serie B Nazionale La San Giobbe fa festa nonostante lo spavento finale
UMANA CHIUSI 85 LATINA 84 UMANA CHIUSI: Stievano ne, Arrigucci ne, Natale 10, Bertocco 9, Lorenzetti 2, Candotto 10, Gravaghi 10, Raffaelli 14, Moreno 3, Petrucci 10, Rasio 17. Allenatore Zanco. BENAQUISTA LATINA: Maiga, Simonetti 4, Gallo 22, Chiti 7, Di Emidio 7, Sacchetti 11, Nwohuocha 5, Cipolla 4, Pastore 14, Palombo, Bakovi 10. Allenatore Gramenzi. Arbitri: Luchi, Di Salvo, Frosolini. Parziali: 22-13; 47-38; 65-54. CHIUSI – Seconda vittoria di fila in campionato per l’Umana Chiusi e seconda affermazione con finale thrilling. 85-84 il punteggio con cui i Bulls hanno costretto Latina alla prima sconfitta in campionato: scarto minimo, proprio come una settimana fa a Piombino, ed un intenso finale punto a punto che ha premiato il team biancorosso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: basket - serie
Basket serie A2 | Libertas, debutto contro Sella Cento: ecco la prima giornata di campionato
Basket, Serie C: Gaw Assi Brindisi scatenata, arriva anche Nicolas Maffei
Basket, serie B | Pielle 'spaccata', Burgalassi rassicura i tifosi: "Difficoltà affrontabili, faremo il bene di questa società"
I 13 punti e 9 rimbalzi di Sissoko, i 15 punti di Ross e i 14 di Brown: la @PallTrieste centra la sua prima vittoria in questa #SerieA @UnipolCorporate 2025/26 Al @basket_napoli non bastano i 21 punti di Mitrou-Long #TuttoUnAltroSport - X Vai su X
Big match nella terza giornata di campionato Domenica 12 ottobre Ore 18 Amatori Basket Savigliano ASD Palasport Bra Ingresso libero #abetbasketbra #SerieC #fippiemonte - facebook.com Vai su Facebook
Serie B Nazionale: The fourth round of Group B is underway. Consorzio Leonardo is celebrating. Their first win comes in overtime. - CONSORZIO LEONARDO QUARRATA: Molteni 12, Calabrese 16, Tiberti, 7, Angelucci 19, Regoli 10; Scandiuzzi 4, Coltro 4, Prenga 5, Novori, Mongelli ne, Lytvyn ne, Babovic ne, Parini ne. Si legge su sport.quotidiano.net
National Serie B Basketball: San Giobbe celebrates, despite a scare at the end. - UMANA CHIUSI 85 LATINA 84 UMANA CHIUSI: Stievano ne, Arrigucci ne, Natale 10, Bertocco 9, Lorenzetti 2, Candotto 10, Gravaghi 10, ... Riporta sport.quotidiano.net