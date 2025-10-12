Basket Serie B femminile Fides Costone debutto al PalaOrlandi con Pontedera Ferrini | Avversario tignoso può darci filo da torcere
Esordio casalingo in campionato per l’Oleificio Fiorentini Costone che, questa sera alle 18, ospita al PalaOrlandi Pontedera. Partita importante per le Ladies allenate da David Fattorini e anche per la stessa società che nei giorni scorsi, dopo tante stagioni, ha nuovamente varato una campagna abbonamenti per la Serie B femminile con lo slogan "È sarà Bellissimo". Per i sostenitori costoniani la possibilità di staccare il pass stagionale, a un prezzo simbolico di 40 euro, anche prima del match con Pontedera. Anche dal punto di vista agonistico si tratta di una partita importante per il campionato dell’Oleificio Toscani che, dopo la vittoria della prima giornata a Terni, vuole dare continuità ai propri risultati positivi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
