Basket serie A2 | Reale Mutua Torino-Libertas Livorno in diretta Live
Reduce da tre vittorie consecutive, la Libertas Livorno sale a Torino - palla a due domenica 12 alle 18 al Pala Giovanni Asti, meglio conosciuto come PalaRuffini; arbitri Vita, Bonomo e Tallon - per dare continuità alla serie positiva inanellata dopo il ko all'esordio contro Cento. Non sarà. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
