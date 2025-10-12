Dopo l’anticipo delle 12.00, nel quale Cantù ha battuto la Reggiana, la seconda giornata della Serie A basket 2025-2026 ha proposto un pomeriggio con ben tre partite in programma. Alle 17.00 Trapani ha affrontato la Reyer Venezia mentre mezz’ora dopo Cremona ha sfidato in casa la Dinamo Sassari. L’ultimo match di oggi, che chiude la giornata, è stato Tortona-Treviso. Andiamo a scoprire i risultati di tutte e tre le partite. TRAPANI SHARK-REYER VENEZIA 109-102 Match che inizia con la schiacciata di Eboua ed i liberi di Cole. La Reyer reagisce ancora con Cole per il primo vantaggio (+5). Gli isolani rispondono subito con Allen che realizza la parità a quota 9. 🔗 Leggi su Oasport.it

Basket, Serie A: vittorie per Tortona e Cremona, Trapani supera Venezia dopo un supplementare