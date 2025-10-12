Basket Serie A | vittorie per Tortona e Cremona Trapani supera Venezia dopo un supplementare
Dopo l’anticipo delle 12.00, nel quale Cantù ha battuto la Reggiana, la seconda giornata della Serie A basket 2025-2026 ha proposto un pomeriggio con ben tre partite in programma. Alle 17.00 Trapani ha affrontato la Reyer Venezia mentre mezz’ora dopo Cremona ha sfidato in casa la Dinamo Sassari. L’ultimo match di oggi, che chiude la giornata, è stato Tortona-Treviso. Andiamo a scoprire i risultati di tutte e tre le partite. TRAPANI SHARK-REYER VENEZIA 109-102 Match che inizia con la schiacciata di Eboua ed i liberi di Cole. La Reyer reagisce ancora con Cole per il primo vantaggio (+5). Gli isolani rispondono subito con Allen che realizza la parità a quota 9. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: basket - serie
Basket serie A2 | Libertas, debutto contro Sella Cento: ecco la prima giornata di campionato
Basket, Serie C: Gaw Assi Brindisi scatenata, arriva anche Nicolas Maffei
Basket, serie B | Pielle 'spaccata', Burgalassi rassicura i tifosi: "Difficoltà affrontabili, faremo il bene di questa società"
Basket Serie C, Dogana Vecchia Starlight Valmadrera batte la Farnese https://lecconotizie.com/sport/valmadrera-sport/basket-serie-c-dogana-vecchia-starlight-valmadrera-batte-la-farnese/… via @Lecco Notizie - X Vai su X
Big match nella terza giornata di campionato Domenica 12 ottobre Ore 18 Amatori Basket Savigliano ASD Palasport Bra Ingresso libero #abetbasketbra #SerieC #fippiemonte - facebook.com Vai su Facebook
Diretta Tortona Treviso/ Streaming video tv: Bertram già sugli scudi! (basket A1, oggi 12 ottobre 2025) - Diretta Tortona Treviso streaming video tv: la Bertram ha già battuto Milano, la NutriBullet ha sfiorato il colpo grosso contro Brescia. Riporta ilsussidiario.net
Trapani fa due su due, ok anche Tortona. Prima vittoria per Cantù - 102 ai supplementari e toglie il segno meno dalla propria classifica: Allen (24 punti), Ford (23 punti) e Petrucelli (24 punti) aiutano ... Scrive msn.com