Basket nella divisione regionale 1 Il CmC di coach Bertieri va a caccia del bis | Ritmo e intensità per battere il Donoratico
Esordio casalingo per il Cmc che questo pomeriggio (palazzetto di Avenza, ore 18) ospita il Donoratico per la giornata numero due del campionato di Divisione regionale 1. Dopo il blitz di Pisa nella partita di esordio, i biancocelesti di coach Michele Bertieri (vice Luca Rigano) vogliono iniziare a costruire una striscia positiva ma Bertieri mette in guardia dei pericoli odierni: "Il Donoratico è una squadra composta da giocatori esperti e da giovani interessanti, ha lunghi di ruolo. Noi dovremo tenere alti ritmo e intensità, facendo ruotare tutta la panchina, ma dovremo anche limitare i loro lunghi anche se noi non ne abbiamo di ruolo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
La Scuola Basket Arezzo iscritta al campionato di Divisione Regionale 1
Basket: dopo la vittoria del campionato di Divisione Regionale 2. I ragazzi della Sba sempre più in alto. E ora tanti derby per gli amaranto
Basket Divisione regionale 1 e B femminile. Il quadro dei gironi
GAME DAY Divisione Regionale I - 2ª Giornata Basket Project ? PalaMoisè Ore 19:00 - facebook.com Vai su Facebook
Basket, Divisione Regionale 1: la Virtus Luino deraglia nella prima trasferta https://luinonotizie.it/2025/10/08/basket-divisione-regionale-1-la-virtus-luino-deraglia-nella-prima-trasferta/539041… - X Vai su X
Basket Divisione regionale 1: trasferta insidiosa in Maremma sul parquet del Grosseto. I Legends del tecnico Rossi cercano continuità - Giocano per replicare la partita di esordio, i Legends che questo pomeriggio (ore 18) fanno visita al Grosseto per ... Segnala msn.com
Debutto casalingo in Divisione regionale 1 domenica alle 18 per la Gea Grosseto contro il Basket Carrara Legends - Debutto casalingo, domenica alle 18 al Palasport di via Austria, per la Gea Basketball Grosseto che nella seconda di andata del campionato di Divisione regionale 1 si confronta con l’esperta formazion ... Riporta grossetosport.com