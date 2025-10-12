Basket nella divisione regionale 1 Il CmC di coach Bertieri va a caccia del bis | Ritmo e intensità per battere il Donoratico

Esordio casalingo per il Cmc che questo pomeriggio (palazzetto di Avenza, ore 18) ospita il Donoratico per la giornata numero due del campionato di Divisione regionale 1. Dopo il blitz di Pisa nella partita di esordio, i biancocelesti di coach Michele Bertieri (vice Luca Rigano) vogliono iniziare a costruire una striscia positiva ma Bertieri mette in guardia dei pericoli odierni: "Il Donoratico è una squadra composta da giocatori esperti e da giovani interessanti, ha lunghi di ruolo. Noi dovremo tenere alti ritmo e intensità, facendo ruotare tutta la panchina, ma dovremo anche limitare i loro lunghi anche se noi non ne abbiamo di ruolo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net