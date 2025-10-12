Basket il derby sannita è giallorosso | la ‘Rummo’ batte la Virtus 48-50

Tempo di lettura: 2 minuti Seconda vittoria stagionale per la Rummo Samnium Benevento che si aggiudica il primo derby tutto sannita contro la Virtus Academy. 50-48 il risultato finale a favore delle giallorosse che portano a casa una vittoria sudata, cercata e ottenuta grazie ad una prestazione tutta cuore e grinta, soprattutto in fase difensiva. Primo quarto che inizia con un parziale di 6-0 a favore della Rummo, che parte sicuramente meglio ed aumenta il gap dalle avversarie fino al +9, prima di fronteggiare il primo tentativo di rimonta della Virtus. Il primo periodo si chiude sul 18-11. Nel secondo periodo la Samnium trova qualche difficoltà di troppo in fase offensiva e, complice un parziale di 10-0 nei primi sei minuti, si ritrova ad inseguire sul 21-18. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

