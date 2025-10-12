Basket il derby sannita è giallorosso | la ‘Rummo’ batte la Virtus 48-50

Tempo di lettura: 2 minuti Seconda vittoria stagionale per la Rummo Samnium Benevento che si aggiudica il primo derby tutto sannita contro la Virtus Academy. 50-48 il risultato finale a favore delle giallorosse che portano a casa una vittoria sudata, cercata e ottenuta grazie ad una prestazione tutta cuore e grinta, soprattutto in fase difensiva. Primo quarto che inizia con un parziale di 6-0 a favore della Rummo, che parte sicuramente meglio ed aumenta il gap dalle avversarie fino al +9, prima di fronteggiare il primo tentativo di rimonta della Virtus. Il primo periodo si chiude sul 18-11. Nel secondo periodo la Samnium trova qualche difficoltà di troppo in fase offensiva e, complice un parziale di 10-0 nei primi sei minuti, si ritrova ad inseguire sul 21-18. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Basket, il derby sannita è giallorosso: la ‘Rummo’ batte la Virtus 48-50

In questa notizia si parla di: basket - derby

Basket, stilato il programma delle amichevoli precampionato: è subito derby

Basket serie B. OraSì, il derby come primo test

Basket: dopo la vittoria del campionato di Divisione Regionale 2. I ragazzi della Sba sempre più in alto. E ora tanti derby per gli amaranto

Serie A Lega Basket, il derby Varese-Milano alle 18.15 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket #SkySport #Basket #SkySportBasket - X Vai su X

Qui Mesagne. . Domenica 12 ottobre, ore 18:30 debutto casalingo per la Rossotono New Virtus Mesagne, che affronterà il Basket Francavilla in un derby tutto da vivere. Abbiamo sentito coach Davide Olive per conoscere lo stato della squadra e capire quali in - facebook.com Vai su Facebook

A Benevento la Scandone vede le streghe: il derby è dei sanniti - Gli irpini sono scesi in campo al PalaTedeschi di Benevento, per affrontare la Miwa Energia Benevento. Da ilmattino.it

Basket. Derby Reyer-Tvb: sale la temperatura e scatta il piano sicurezza - Domenica Treviso Basket farà visita alla Reyer Venezia: la Legabasket ha leggermente ... Come scrive ilgazzettino.it