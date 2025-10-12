Basket femminile successi esterni per Venezia Schio e Buoni in Serie A1 Vittoria casalinga per la neo-promossa Roseto
Si manda in archivio anche la seconda giornata della regular season 2025-2026 della Serie A1 di basket femminile, con quattro partite disputate quest’oggi e completate da pochi minuti: andiamo a riepilogare brevemente come sono andate le sfide di questa domenica 12 ottobre. O.ME.P.S BATTIPAGLIA-LOGIMAN BRONI 63-78 La Logiman Broni espugna Battipaglia (Salerno) battendo l’O.ME.P.S. col punteggio di 63-78. Le lombarde partono subito bene con un +5 (17-22), allungando poi il parziale nel secondo quarto fino al +10 con cui si va negli spogliatoi (28-38). Nella ripresa Battipaglia accenna una timida reazione ma le ospiti ribattono prontamente aumentando il margine fino al +16 alla terza sirena (44-60). 🔗 Leggi su Oasport.it
