Basket divisione regionale 2 La Pontremolese debutta al ’PalaBorzacca’ Prima verifica contro la Libertas Montale
La Polisportiva Pontremolese la Cisa riparte con un nuovo progetto dal palco della Divisione Regionale 2, girone C. Il mondo del sottocanestro Pontremolese da questa sera, con palla al balzo fissata alle 18,30 affronterà la prima tappa del campionato che vedrà protagonista al “PalaBorzacca“ in via Sforza il quintetto gialloblù contro la Libertas Mis Montale. Prime verifiche di come si è lavorato finora, di come sarà la stagione che inizia la squadra di coach Michele Novelli. Ci provano capitan Alessandro Coduri e compagni a scrivere nuove pagine, sul parquet di casa contro una squadra (ri)visitata nel suo organico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: basket - divisione
La Scuola Basket Arezzo iscritta al campionato di Divisione Regionale 1
Basket: dopo la vittoria del campionato di Divisione Regionale 2. I ragazzi della Sba sempre più in alto. E ora tanti derby per gli amaranto
Basket Divisione regionale 1 e B femminile. Il quadro dei gironi
GAME DAY Divisione Regionale I - 2ª Giornata Basket Project ? PalaMoisè Ore 19:00 - facebook.com Vai su Facebook
Basket, Divisione Regionale 1: la Virtus Luino deraglia nella prima trasferta https://luinonotizie.it/2025/10/08/basket-divisione-regionale-1-la-virtus-luino-deraglia-nella-prima-trasferta/539041… - X Vai su X
Basket divisione regionale 2. La Pontremolese debutta al ’PalaBorzacca’. Prima verifica contro la Libertas Montale - La Polisportiva Pontremolese la Cisa riparte con un nuovo progetto dal palco della Divisione Regionale 2, girone C. Secondo sport.quotidiano.net
Basket, al via la Serie B Femminile e la Divisione Regionale 2 - Dopo il campionato di Divisione Regionale 1, iniziato sabato scorso, da domani al via anche Serie B Femminile e Divisione Regionale 2. Scrive unionesarda.it