Basket divisione regionale 2 La Pontremolese debutta al ’PalaBorzacca’ Prima verifica contro la Libertas Montale

La Polisportiva Pontremolese la Cisa riparte con un nuovo progetto dal palco della Divisione Regionale 2, girone C. Il mondo del sottocanestro Pontremolese da questa sera, con palla al balzo fissata alle 18,30 affronterà la prima tappa del campionato che vedrà protagonista al “PalaBorzacca“ in via Sforza il quintetto gialloblù contro la Libertas Mis Montale. Prime verifiche di come si è lavorato finora, di come sarà la stagione che inizia la squadra di coach Michele Novelli. Ci provano capitan Alessandro Coduri e compagni a scrivere nuove pagine, sul parquet di casa contro una squadra (ri)visitata nel suo organico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

