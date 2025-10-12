Basket Cantù festeggia alla prima in casa Bortolani e De Nicolao stendono Reggio Emilia nell’anticipo di mezzogiorno
L’Acqua San Bernando Cantù festeggia la prima vittoria casalinga della stagione, battendo l’Unahotels Reggio Emilia nell’anticipo di mezzogiorno della seconda giornata della Serie A di basket. I brianzoli vincono 83-78 al termine di un match che ha visto la squadra di coach Brienza rimontare anche uno svantaggio oltre la doppia cifra, gestendo al meglio i minuti finali. Sicuramente un bel riscatto dopo il crollo all’esordio in casa di Trento, mentre per Reggio Emilia c’è il primo passo falso dopo che alla prima era arrivata la vittoria con Udine. Eccellente prestazione di Giordano Bortolani, che mette a referto 17 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it
