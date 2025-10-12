Basket - B maschile Bcl primo scivolone
ELAH SEAGULLS 86 BCL 77 SEGULLS GENOVA: Venga 12, Ferri 3, Alberghini, Brescianini 25, Spallarossa, Caversazio 2, Pintus 10, Zini 12, La Marca, Petrovic 7, Fantino 2, Diakhate 13. All.: Piastra. BCL: Landucci, Valentini 15, Drocker 11, Donati, Genovali, Dubois 22, Barsanti, Simonetti 6, Del Debbio 2, Pichi 8, Trentin 13, Cirrone. All.: Olivieri. Arbitri: Dell’Accio e Pittatore di Torino. Note: parziali 16-27, 38-44, 65-54, 86-77. GENOVA - Primo ko stagionale per Bcl, in una gara in cui è successo di tutto. Compreso il dramma finale. Partita sospesa a 8 secondi dalla sirena finale sull’85-77 per i liguri, a causa di un malore (probabile infarto) ad uno spettatore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: basket - maschile
