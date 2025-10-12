Basket B Interregionale | Dinamo Brindisi travolge Corato 97-75 e fa tre su tre
BRINDISI - Nella bolgia di un PalaZumbo gremito in ogni ordine di posto, la Dinamo Brindisi travolge il Basket Corato per 97-75, calando il tris di vittorie consecutive in altrettante partite giocate e issandosi al primo posto momentaneo in solitaria in classifica, nel campionato di Serie B. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: basket - interregionale
