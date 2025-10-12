Basket B interregionale Baskérs sconfitti a testa alta
Non riesce il colpaccio ai Baskérs Forlimpopoli, che guidano per larghi tratti, ma nel finale cadono per 57-58 (parziali 13-15; 33-29; 43-40) contro la forte Vigor Matelica, perdendo così un’imbattibilità interna che durava da ben 552 giorni. Nel 1° quarto regna l’equilibrio, con i marchigiani che mettono il naso avanti con un pimpante Mazzotti, ma la risposta di Forlimpopoli non tarda ad arrivare: trascinata da Vico mette la freccia e si riporta avanti (+4 all’intervallo). Partita maschia e dalle basse percentuali, con i padroni di casa che riescono a mantenersi in linea di galleggiamento. Sorpassi e controsorpassi nell’ultimo quarto, ma è Matelica a segnare l’ultimo canestro: Forlimpopoli per due volte ha nelle mani la palla per la possibile vittoria, ma ai ragazzi di coach Tumidei non riesce il colpo del ko. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
