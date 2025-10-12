basigliolimpica 400 ragazzi in campo

Al via il progetto "Basigliolimpica". È proposto dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Istituto comprensivo e la cooperativa Logos per promuovere la conoscenza e la pratica delle discipline sportive meno diffuse tra i giovani di Basiglio. Quasi 400 ragazzi - le classi quinte della scuola primaria e tutte le classi della scuola secondaria di primo grado - sono coinvolte nel progetto "Basigliolimpica", che ha preso il via a settembre in sala consiliare, con il primo degli incontri nelle classi, alla presenza dell’assessore allo Sport Alberto Cervi. ll progetto ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la pratica di sport ancora poco diffusi tra i giovani di Basiglio, evidenziandone il valore educativo e formativo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

