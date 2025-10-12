Bari il messaggio di Leao al giovane Rao | Niente ti può fermare!

Emanuele Rao, esterno del Bari, ha incontrato i microfoni e 'La Stampa' dove ha parlato della sua malattia: il messaggio di Leao. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Bari, il messaggio di Leao al giovane Rao: “Niente ti può fermare!”

In questa notizia si parla di: bari - messaggio

Bari, @RafaeLeao7 manda un messaggio al giovane calciatore Rao: “Vamos, niente ti può fermare” #milanpress - X Vai su X

Una domenica di cori, fratellanza e presa di posizione. La Curva Sud ritrova entusiasmo, accoglie gli amici del Bari e lancia un messaggio forte anche sul fronte sociale, schierandosi contro la guerra e in difesa del popolo palestinese - facebook.com Vai su Facebook

Bari, il messaggio di Leao al giovane Rao: “Niente ti può fermare!” - Emanuele Rao, esterno del Bari, ha incontrato i microfoni e 'La Stampa' dove ha parlato della sua malattia: il messaggio di Leao ... Segnala msn.com

Rabiot su Leao: “Ha potenzialità ma a 26 anni non sei più giovane. Non c’è più tempo da perdere” - Nell'intervista a La Gazzetta dello Sport il centrocampista francese Rabiot ha mandato un messaggio chiaro e tondo al suo compagno ... Si legge su msn.com