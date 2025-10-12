Barghouti resta in cella | Israele blocca la scarcerazione del leader palestinese

Israele ha ribadito che Marwan Barghouti non sarà rilasciato. Il leader di Fatah, simbolo della resistenza palestinese, resta fuori dal nuovo accordo sul cessate il fuoco a Gaza e sullo scambio di prigionieri. Hamas lo aveva chiesto a gran voce, anche nei negoziati precedenti, compreso quello del 2024 e quello di gennaio 2025. Ma il suo nome non compare tra i 1.950 prigionieri palestinesi destinati a tornare a casa. Nell’ intesa, che prevede la liberazione di 20 ostaggi israeliani vivi e la restituzione dei corpi di 28 israeliani morti, la parte palestinese è ancora in evoluzione. Le liste vengono aggiornate di ora in ora: al momento si parla di 250 ergastolani e di oltre 1. 🔗 Leggi su It.insideover.com

