barga ladro bloccato dai cittadini in strada

12 ott 2025

Barga, 12 ottobre 2025 – Serata movimentata quella di venerdì a Barga. I ladri hanno tentato di tornare in azione nella cittadina, ma sono stati messi in fuga dall’allarme lanciato dalla gente del posto, con la sola ma importante differenza, rispetto ad altre volte, che uno degli almeno due componenti della banda è stato catturato, fermato durante l’inseguimento che ha coinvolto anche alcuni cittadini oltre alle forze dell’ordine e che si è concluso in via Roma, dove l’uomo, a quanto si sa di origini albanesi, sarebbe caduto e sarebbe stato definitivamente fermato per poi essere portato in caserma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

