Barezzi Festival | Capossela il 17 e 19 ottobre a Milano con due eventi per festeggiare i 25 anni di Canzoni a manovella

Lopinionista.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

foto di Fabio Mantegna MILANO – L’avventura milanese della diciannovesima edizione di Barezzi Festival è sempre più ricca. Venerdì 17 ottobre alle ore 17 Vinicio Capossela sarà protagonista di A manovella! Brefotrofio di canzoni, un incontro – visita guidata nelle storie e nelle canzoni del suo iconico disco Canzoni A Manovella, che quest’anno festeggia un quarto di secolo, in programma a CASA VERDI – Casa di riposo per musicisti – Fondazione Giuseppe Verdi a Milano. Ingresso gratuito con prenotazione. L’evento anticipa e accompagna il pubblico verso 25 ANNI DI CANZONI A MANOVELLA, lo speciale concerto di domenica 19 ottobre al Conservatorio Verdi di Milano in cui si celebrano venticinque anni di un album diventato una pietra miliare del cantautorato italiano. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

barezzi festival capossela il 17 e 19 ottobre a milano con due eventi per festeggiare i 25 anni di canzoni a manovella

© Lopinionista.it - Barezzi Festival: Capossela il 17 e 19 ottobre a Milano con due eventi per festeggiare i 25 anni di “Canzoni a manovella”

In questa notizia si parla di: barezzi - festival

Barezzi Festival, unica data italiana per Tom Smith (Editors), Spiritualized, King Hannah

Barezzi Festival 2025: programma, date e ospiti della XIX edizione a Parma

barezzi festival capossela 17Barezzi Festival: Capossela il 17 e 19 ottobre a Milano con due eventi per festeggiare i 25 anni di “Canzoni a manovella” - L’avventura milanese della diciannovesima edizione di Barezzi Festival è sempre più ricca. Da lopinionista.it

Barezzi Festival 2024, si comincia coi Tinariwen, i cantori maliani della ribellione - Poi la rassegna toccherà Bologna, Busseto e Piacenza per chiudere a Parma dal 14 al 16 novembre Barezzi Festival diventa maggiorenne ... Come scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Barezzi Festival Capossela 17