Barezzi Festival | Capossela il 17 e 19 ottobre a Milano con due eventi per festeggiare i 25 anni di Canzoni a manovella

foto di Fabio Mantegna MILANO – L’avventura milanese della diciannovesima edizione di Barezzi Festival è sempre più ricca. Venerdì 17 ottobre alle ore 17 Vinicio Capossela sarà protagonista di A manovella! Brefotrofio di canzoni, un incontro – visita guidata nelle storie e nelle canzoni del suo iconico disco Canzoni A Manovella, che quest’anno festeggia un quarto di secolo, in programma a CASA VERDI – Casa di riposo per musicisti – Fondazione Giuseppe Verdi a Milano. Ingresso gratuito con prenotazione. L’evento anticipa e accompagna il pubblico verso 25 ANNI DI CANZONI A MANOVELLA, lo speciale concerto di domenica 19 ottobre al Conservatorio Verdi di Milano in cui si celebrano venticinque anni di un album diventato una pietra miliare del cantautorato italiano. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

