Barezzi Festival | Capossela il 17 e 19 ottobre a Milano con due eventi per festeggiare i 25 anni di Canzoni a manovella
foto di Fabio Mantegna MILANO – L’avventura milanese della diciannovesima edizione di Barezzi Festival è sempre più ricca. Venerdì 17 ottobre alle ore 17 Vinicio Capossela sarà protagonista di A manovella! Brefotrofio di canzoni, un incontro – visita guidata nelle storie e nelle canzoni del suo iconico disco Canzoni A Manovella, che quest’anno festeggia un quarto di secolo, in programma a CASA VERDI – Casa di riposo per musicisti – Fondazione Giuseppe Verdi a Milano. Ingresso gratuito con prenotazione. L’evento anticipa e accompagna il pubblico verso 25 ANNI DI CANZONI A MANOVELLA, lo speciale concerto di domenica 19 ottobre al Conservatorio Verdi di Milano in cui si celebrano venticinque anni di un album diventato una pietra miliare del cantautorato italiano. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: barezzi - festival
Barezzi Festival, unica data italiana per Tom Smith (Editors), Spiritualized, King Hannah
Barezzi Festival 2025: programma, date e ospiti della XIX edizione a Parma
VINICIO CAPOSSELA - Inaugura il BAREZZI FESTIVAL con un doppio appuntamento a Milano #VinicioCapossela #BarezziFestival - X Vai su X
Barezzi Festival - Un Festival attento, curioso e con una line up da brividi Dal 13 al 16 novembre a Parma e provincia torna Barezzi Festival, con una diciannovesima edizione che come sempre porta al suo pubblico i nomi più interessanti della musica internaz - facebook.com Vai su Facebook
Barezzi Festival: Capossela il 17 e 19 ottobre a Milano con due eventi per festeggiare i 25 anni di “Canzoni a manovella” - L’avventura milanese della diciannovesima edizione di Barezzi Festival è sempre più ricca. Da lopinionista.it
Barezzi Festival 2024, si comincia coi Tinariwen, i cantori maliani della ribellione - Poi la rassegna toccherà Bologna, Busseto e Piacenza per chiudere a Parma dal 14 al 16 novembre Barezzi Festival diventa maggiorenne ... Come scrive tg24.sky.it