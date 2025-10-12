Barcolana57 il Team Fiamme Gialle-Nice piazza il quarto posto a Trieste

Trieste, 12 ottobre 2025 – È partita questa mattina alle 10:30 la regata più attesa dell’anno, la Coppa d’Autunno, che ha ufficialmente chiuso la 57ª edizione della Barcolana. Nel suggestivo scenario del Golfo di Trieste, 1865 imbarcazioni hanno dato vita all’appuntamento velico più partecipato al mondo, un evento a cui la Guardia di Finanza ha sempre partecipato con orgoglio e professionalità, divenendo un punto di riferimento della manifestazione. Un’edizione, anche quest’anno, ricca di eventi e appuntamenti, che hanno animato l’intera settimana triestina con la partecipazione di numerosi campioni della vela e imbarcazioni di ogni tipo, dai Maxi Yacht alle barche più piccole. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

