Barcolana Arca concede il tris Sua anche l' edizione 57 della prestigiosa regata

Gazzetta.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Maxi 100 di Furio Benussi ha battuto le 1865 imbarcazioni al via a Trieste. Sorprendente secondo posto per Marta 07. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

barcolana arca concede il tris sua anche l edizione 57 della prestigiosa regata

© Gazzetta.it - Barcolana, Arca concede il... tris. Sua anche l'edizione 57 della prestigiosa regata

In questa notizia si parla di: barcolana - arca

Arca Srg vince ancora la Barcolana: è il terzo trionfo consecutivo

barcolana arca concede trisBarcolana, Arca concede il... tris. Sua anche l'edizione 57 della prestigiosa regata - Il Maxi 100 di Furio Benussi ha battuto le 1865 imbarcazioni al via a Trieste. Da gazzetta.it

barcolana arca concede trisBarcolana a Trieste, ci siamo: al via 18mila fra campioni celebrati e semplici appassionati - Arca SGR, vincitore nel 2023 e 2024, punta al tris, ma i rivali non mancano ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Barcolana Arca Concede Tris