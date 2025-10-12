Barcolana 57 record di presenze | in acqua 1865 barche
Sono le 10.30 quando un colpo di cannone sancisce la messa in acqua delle 1.865 barche che parteciperanno per Barcolana edizione numero 57. Un numero che non si raggiungeva dal 2019, come gli stessi organizzatori hanno tenuto a rimarcare alla chiusura delle iscrizioni. E non sono mancate le sorprese come tra gli iscritti che figura . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Barcolana: gli iscritti sono oltre 1860, è record dal pre pandemia
Barcolana 57, 1865 iscritti e Dean Barker al timone di un RC44 - Saranno 1865 le barche al via della Barcolana57, maggior numero di iscritti dal 2019 – tanti grandi campioni: sorpresa Dean Barker al via su un RC44 ... Lo riporta pressmare.it
