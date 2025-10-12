Barcolana 57 record di presenze | in acqua 1865 barche

Sono le 10.30 quando un colpo di cannone sancisce la messa in acqua delle 1.865 barche che parteciperanno per Barcolana edizione numero 57. Un numero che non si raggiungeva dal 2019, come gli stessi organizzatori hanno tenuto a rimarcare alla chiusura delle iscrizioni. E non sono mancate le sorprese come tra gli iscritti che figura . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

