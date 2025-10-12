Barcolana 57 | partita la regata 15mila persone gareggiano in mare

Triesteprima.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono partite le oltre mille imbarcazioni che si disputeranno la Coppa d’Autunno alla 57esima edizione della Barcolana. Al momento ci sono sei nodi sul campo di regata e 12 verso Miramare, con raffiche da 15, in 75 - 80 gradi. Gli iscritti per questa edizione sono 1865, un record dal 2019, è in. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

