Esordio convincente per Fincantieri alla Barcolana 57, la storica regata velica che ogni anno anima il Golfo di Trieste. La barca DOERS ON BOARD, personalizzata per l’occasione, ha raggiunto un eccellente dodicesimo posto assoluto su oltre 1800 imbarcazioni iscritte, segnando un risultato di grande prestigio nella competizione principale. Secondo posto nella Regata Maxi. Il team si è distinto anche nella Regata Maxi di venerdì 11 ottobre, una delle gare più attese del calendario, conquistando un importante secondo posto assoluto, a conferma dell’impegno e delle capacità tecniche dell’equipaggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Barcolana 57, la barca di Fincantieri “Doers on Board” si classifica dodicesima su oltre 1800 imbarcazioni