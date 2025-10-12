Barcolana 57 la barca di Fincantieri Doers on Board si classifica dodicesima su oltre 1800 imbarcazioni
Esordio convincente per Fincantieri alla Barcolana 57, la storica regata velica che ogni anno anima il Golfo di Trieste. La barca DOERS ON BOARD, personalizzata per l’occasione, ha raggiunto un eccellente dodicesimo posto assoluto su oltre 1800 imbarcazioni iscritte, segnando un risultato di grande prestigio nella competizione principale. Secondo posto nella Regata Maxi. Il team si è distinto anche nella Regata Maxi di venerdì 11 ottobre, una delle gare più attese del calendario, conquistando un importante secondo posto assoluto, a conferma dell’impegno e delle capacità tecniche dell’equipaggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Grande debutto a Trieste per la nostra barca a vela DOERS on Board! Al suo esordio, il nostro equipaggio 100% Fincantieri ha conquistato un straordinario secondo posto alla Barcolana Maxi – Trofeo Portopiccolo, la prestigiosa regata dedicata alle imbarcazi - X Vai su X
Uscita in barca con i ragazzi autistici del rugby Pordenone nell’ambito della Barcolana, con le barche dei soci #STV Pino Brezich, Bruno Bembi e Sandro Ulcigrai. 20 partecipanti fra ragazzi e accompagnatori. - facebook.com Vai su Facebook
DOERS ON BOARD: FINCANTIERI PARTECIPA A “BARCOLANA 57” PER LA PRIMA VOLTA CON IL PROPRIO EQUIPAGGIO - Fincantieri parteciperà all’edizione di “Barcolana 57”, storica regata internazionale di Trieste in programma fino ... Lo riporta ilnautilus.it
Barcolana, Arca concede il... tris. Sua anche l'edizione 57 della prestigiosa regata - Il Maxi 100 di Furio Benussi ha battuto le 1865 imbarcazioni al via a Trieste. Riporta msn.com