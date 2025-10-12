Barcolana 57 | dove vederla in TV e online

Wptravelblog.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, alle 10:30, prenderà il via a Trieste la 57a edizione della Barcolana con la partecipazione di circa 1800 imbarcazioni a vela di tutti i. 🔗 Leggi su Wptravelblog.it

barcolana 57 dove vederla in tv e online

© Wptravelblog.it - Barcolana 57: dove vederla in TV e online

In questa notizia si parla di: barcolana - vederla

Barcolana 2025 a Trieste: programma, orari e dove vedere la regata - La 57ª edizione dell'evento ha preso il via già dal 1° ottobre, ma il momento centrale resta la regata principale, fissata per domenica 12 ottobre a partire dalle ore 10. Secondo tg24.sky.it

barcolana 57 vederla tvBarcolana, tutti i protagonisti di un'edizione con (un po') di vento in poppa - Un'edizione dalle grandi firme, centro e rive affollate, decine di eventi collaterali ... Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Barcolana 57 Vederla Tv