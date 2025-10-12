Barcolana 2025 l’edizione 57 è una questione di famiglia | primo e secondo posto ai fratelli Benussi
Per il team di Arca è la terza vittoria consecutiva. Prima del via una cinquantina di manifestanti pro Pal hanno cercato di raggiungere piazza Unità d’Italia ma sono stati bloccati. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Barcolana: svelato il manifesto dell'edizione 2025 all'insegna del blu
E' stato consegnato oggi dal direttivo della 57ª edizione della Barcolana, alla presenza del Direttore Marittimo del Friuli Venezia Giulia, Capitano di Vascello Luciano Del Prete, il numero di "mascone" (1530) all'equipaggio dell'unità a vela della Guardia Costi
MONFALCONE - Monfalcone protagonista alla 57esima edizione della Barcolana con 57 vele. Cisint: «Parte integrante del commercio e cultura marittima». https://ilgoriziano.it/articolo/monfalcone-protagonista-57esima-edizione-della-barcolana-57-vele-cisint-
Barcolana 57: presentato l'equipaggio di Prosecco Doc Shockwave³ - Il sabato della Barcolana è il giorno dei pronostici e della grande festa dello sport alla vigilia della regata più ambita. Come scrive pressmare.it
Barcolana 57, 1865 iscritti e Dean Barker al timone di un RC44 - Saranno 1865 le barche al via della Barcolana57, maggior numero di iscritti dal 2019 – tanti grandi campioni: sorpresa Dean Barker al via su un RC44 ... Scrive pressmare.it