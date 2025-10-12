Barcolana 2025 l’edizione 57 è una questione di famiglia | primo e secondo posto ai fratelli Benussi

Repubblica.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il team di Arca è la terza vittoria consecutiva. Prima del via una cinquantina di manifestanti pro Pal hanno cercato di raggiungere piazza Unità d’Italia ma sono stati bloccati. 🔗 Leggi su Repubblica.it

barcolana 2025 l8217edizione 57 232 una questione di famiglia primo e secondo posto ai fratelli benussi

© Repubblica.it - Barcolana 2025, l’edizione 57 è una questione di famiglia: primo e secondo posto ai fratelli Benussi

In questa notizia si parla di: barcolana - edizione

Barcolana: svelato il manifesto dell'edizione 2025 all'insegna del blu

barcolana 2025 l8217edizione 57Barcolana 57: presentato l'equipaggio di Prosecco Doc Shockwave³ - Il sabato della Barcolana è il giorno dei pronostici e della grande festa dello sport alla vigilia della regata più ambita. Come scrive pressmare.it

barcolana 2025 l8217edizione 57Barcolana 57, 1865 iscritti e Dean Barker al timone di un RC44 - Saranno 1865 le barche al via della Barcolana57, maggior numero di iscritti dal 2019 – tanti grandi campioni: sorpresa Dean Barker al via su un RC44 ... Scrive pressmare.it

Cerca Video su questo argomento: Barcolana 2025 L8217edizione 57