Barbara e Pasquale clamoroso gossip sulla coppia di Ballando | Cosa c’è tra loro

News Tv. Serata di fuoco a Ballando con le Stelle. Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca hanno conquistato la pista con un freestyle intenso e sensuale, lasciando il pubblico e la giuria senza parole. Tra standing ovation, voti record e battute taglienti, la conduttrice ha mostrato un lato più libero e ironico, mentre sullo sfondo si è accesa la voce di un possibile flirt tra i due, lanciata a sorpresa da Rossella Erra. Leggi anche: Ballando con le Stelle, Selvaggia contro Marcella: “Avvinazzata!”. Lei questa volta risponde così Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca travolgono con un freestyle sensuale. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Barbara e Pasquale, clamoroso gossip sulla coppia di “Ballando”: “Cosa c’è tra loro”

In questa notizia si parla di: barbara - pasquale

Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca. E arriva un nuovo tribuno

Ballando con le Stelle: svelate le coppie, Barbara D’Urso in pista con Pasquale La Rocca

Barbara d’Urso a Ballando con le stelle ballerà con Pasquale La Rocca: tutti gli abbinamenti dell’edizione 2025

Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca sensuali a Ballando, Rossella Erra sgancia il gossip: "Tra loro c'è intesa" - X Vai su X

“Selvaggia mettiti l’anima in pace, hai perso Pasquale” Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca hanno sorpreso la giuria di Ballando con le stelle con una coreografia molto sensuale. Sono fioccati voti altissimi. Poi Rossella Erra ha sganciato il gossip Vai su Facebook

Barbara D’Urso, con La Rocca feeling (e gossip) a Ballando con le stelle: lo sfottò a Selvaggia Lucarelli - Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca infiammano la pista di Ballando con le Stelle: tra sguardi complici e il gossip di Rossella Erra, il feeling tra i due è ormai evidente ... Lo riporta libero.it

Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, flirt a Ballando con le stelle?/ Retroscena in diretta: “C’è intesa…” - Sta nascendo un flirt tra Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca a Ballando con le stelle? Riporta ilsussidiario.net