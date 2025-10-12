Barbara e Pasquale clamoroso gossip sulla coppia di Ballando | Cosa c’è tra loro

News Tv. Serata di fuoco a Ballando con le Stelle. Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca hanno conquistato la pista con un freestyle intenso e sensuale, lasciando il pubblico e la giuria senza parole. Tra standing ovation, voti record e battute taglienti, la conduttrice ha mostrato un lato più libero e ironico, mentre sullo sfondo si è accesa la voce di un possibile flirt tra i due, lanciata a sorpresa da Rossella Erra. Leggi anche: Ballando con le Stelle, Selvaggia contro Marcella: “Avvinazzata!”. Lei questa volta risponde così Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca travolgono con un freestyle sensuale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

barbara pasquale clamoroso gossipBarbara D’Urso, con La Rocca feeling (e gossip) a Ballando con le stelle: lo sfottò a Selvaggia Lucarelli - Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca infiammano la pista di Ballando con le Stelle: tra sguardi complici e il gossip di Rossella Erra, il feeling tra i due è ormai evidente ... Lo riporta libero.it

barbara pasquale clamoroso gossipBarbara D’Urso e Pasquale La Rocca, flirt a Ballando con le stelle?/ Retroscena in diretta: “C’è intesa…” - Sta nascendo un flirt tra Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca a Ballando con le stelle? Riporta ilsussidiario.net

