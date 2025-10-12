Durante Ballando Segreto, Barbara D’Urso si è lasciata andare a una confessione inaspettata: dietro il suo sorriso si nasconde una forte rabbia per le difficoltà vissute negli ultimi anni. Le sue parole toccano il cuore. Leggi anche: Sapevate che Barbara D’Urso e Belen hanno litigato di brutto? L’incontro a Ballando: che tensione! Dietro la sua energia contagiosa e il sorriso che da anni la rende uno dei volti più amati della televisione italiana, Barbara D’Urso nasconde un lato più fragile e profondo. Nella nuova puntata di Ballando Segreto, l’attrice e conduttrice ha rivelato di portare dentro di sé una rabbia intensa, frutto di errori, difficoltà personali e sfide che hanno segnato gli ultimi anni della sua vita. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Barbara D’Urso sorride, ma dentro ha una grande rabbia: la confessione che lascia a bocca aperta