Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca sensuali a Ballando Rossella Erra sgancia il gossip | Tra loro c'è intesa

Fanpage.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca hanno sorpreso la giuria di Ballando con le stelle con una coreografia molto sensuale. Sono fioccati voti altissimi. Poi Rossella Erra ha sganciato il gossip: "Selvaggia mettiti l'anima in pace, hai perso Pasquale". 🔗 Leggi su Fanpage.it

