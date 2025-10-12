Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca sensuali a Ballando Rossella Erra sgancia il gossip | Tra loro c'è intesa

Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca hanno sorpreso la giuria di Ballando con le stelle con una coreografia molto sensuale. Sono fioccati voti altissimi. Poi Rossella Erra ha sganciato il gossip: "Selvaggia mettiti l'anima in pace, hai perso Pasquale". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: barbara - urso

Chi sale in pista a Ballando Con Le Stelle? Barbara D’Urso Silurata!

BARBARA D’URSO E BELEN A BALLANDO CON LE STELLE: NODO CACHET DA RISOLVERE

BALLANDO CON LE STELLE: BARBARA D’URSO NON C’È. ECCO I VIP IN LIZZA PER LO SHOW

Ballando, pagelle: Barbara D'Urso dimagrita (8), Martina Colombari stanca di essere bella (5,5), Marcella Bella tosta e indipendente (6)

Barbara d'Urso svela perché utilizzava le famose "luci" e parla di Ballando con le Stelle 2025: la frecciatina a Mediaset sul "trash" in TV - VIDEO https://gay.it/barbara-durso-verita-luci-trash-tv… #BallandoConLeStelle #BarbaraDUrso

Chi è la mamma di Pasquale La Rocca di Ballando?/ Barbara D’Urso spiazza: “L’ho incontrata, è mia suocera” - Barbara D'Urso ha raccontato di aver incontrato la mamma di Pasquale La Rocca fuori dagli studi di Ballando con le stelle 2025: "È mia suocera" ... Si legge su ilsussidiario.net

Ballando, standing ovation per Barbara D’Urso. Lucarelli: “Per ora tutto piatto…” - L'esibizione della conduttrice televisiva e del suo partner di ballo, Pasquale La Rocca, questa sera ha conquistato tutti, giuria inclusa. Segnala cn24tv.it