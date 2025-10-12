Barbara d’Urso e Francesca Fialdini incendiano Ballando con le Stelle | pari merito e standing ovation!

La terza puntata di Ballando con le Stelle è stata una delle più spettacolari di sempre. Sul palco di Rai1, Barbara d’Urso e Francesca Fialdini hanno dominato la scena chiudendo a pari merito e scatenando una standing ovation che ha travolto studio e giuria. Barbara, in coppia con Pasquale La Rocca, ha acceso la pista con un freestyle esplosivo e travolgente. Francesca, insieme a Giovanni Pernice, ha invece emozionato con un valzer elegante e intenso, dimostrando tecnica e grazia. “ Performance eccezionale, complimenti davvero ”, ha commentato Alberto Matano, mentre Carolyn Smith ha aggiunto: “ Ti sei spogliata, bravissima. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

barbara d8217urso e francesca fialdini incendiano ballando con le stelle pari merito e standing ovation

