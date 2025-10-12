' Banda del crack' in carcere anche la bimba di un anno e mezzo

La maxi operazione della polizia locale, che ha sgominato la 'banda del crack', ha condotto in carcere 16 persone, 10 a Marassi, 6 ad Alessandria e una donna (la coppia di senegalesi) a Pontedecimo. "La donna è entrata in carcere con prole, una bambina di una anno e mezzo, collocata. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

sabato, 11 ottobre 2025 *** Genova, Centro Storico, sgominata la banda del crack, affari per 15mila euro al mese, venti arresti, il giro faceva capo a una coppia di senegalesi

Banda del crack, in carcere a Pontedecimo anche la figlia della coppia di un anno e mezzo - Non è finita in carcere solo lei, "regina" dello spaccio di crack nel centro storico genovese, ma anche la figlia di solo un anno e mezzo. Si legge su primocanale.it

Retata contro il crack, giovane madre in carcere con la figlia di un anno e mezzo. Uilpa: “Barbarie inacettabile” - La donna, facente parte di una coppia di senegalesi arrestati, è stata condotta nel penitenziario di Genova Pontedecimo con la figlia al seguito. Lo riporta msn.com