Bambini di 8 anni con il cellulare? Schettini | Putrefazione mentale I bambini devono disegnare colorare parlare suonare

Vincenzo Schettini non si nasconde dietro mezze misure. Di fronte alla diffusione incontrollata degli smartphone tra i più piccoli, alza la voce e dice chiaramente: “Questo ci ha rovinati, ha rovinato la nostra vita e sapete la vita di chi sta rovinando? Dei bambini.” Parla ai genitori, agli educatori, ma anche ai ragazzi stessi, e lo fa senza filtri, con una convinzione che lascia poco spazio all’ambiguità. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

