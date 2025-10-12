Balzarini punge | Molina alla Juve? Un terzino valido su quella fascia ce l’avevi già ma è andato al Porto Poi aggiunge questo sull’argentino

Juventusnews24.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Balzarini parla di Joao Mario e fa un riferimento ad Alberto Costa che è stato ceduto al Porto: cosa ha detto il giornalista sui due calciatori portoghesi. Un’operazione di mercato che non convince, un giocatore che non sta rendendo secondo le aspettative. L’avvio di stagione di  Joao Mario  con la maglia della  Juventus  è stato a dir poco complicato, e le critiche iniziano a farsi sentire. A esprimere forti perplessità sul suo acquisto è il giornalista  Gianni Balzarini, che sul suo canale YouTube ha analizzato senza mezzi termini una trattativa che, a suo dire, non è riuscita “col buco”. Joao Mario Juve: l’analisi di Balzarini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

balzarini punge molina alla juve un terzino valido su quella fascia ce l8217avevi gi224 ma 232 andato al porto poi aggiunge questo sull8217argentino

© Juventusnews24.com - Balzarini punge: «Molina alla Juve? Un terzino valido su quella fascia ce l’avevi già ma è andato al Porto». Poi aggiunge questo sull’argentino

In questa notizia si parla di: balzarini - punge

balzarini punge molina juveTorna di moda il nome di Molina per la Juventus? Gli aggiornamenti - Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha parlato dell'interesse della Juventus per Nahuel Molina. Secondo tuttojuve.com

balzarini punge molina juveMolina Juve, l’argentino scala posizioni: ci sono novità sull’argentino in vista del mercato di gennaio. Cosa può succedere - Molina Juve, l’argentino è l’obiettivo per la fascia: rottura con Simeone e poco spazio, i bianconeri provano il colpo invernale Un’occasione che si riapre, un vecchio pallino che torna prepotentement ... Da juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Balzarini Punge Molina Juve