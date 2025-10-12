Balotelli rivela | Esposito come me? Il talento c’è però manca qualcosa Vi spiego
Inter News 24 Balotelli parla del gioiellino dell’Inter Pio Esposito, elencando le caratteristiche che contraddistinguono il classe 2005. Mario Balotelli è tornato a parlare del calcio italiano e di alcuni dei talenti emergenti, tra cui il giovane Pio Esposito, in occasione del suo intervento al “Festival dello Sport”. L’ex attaccante, ora più vicino alla realtà del calcio che conta, ha elogiato il giovane attaccante dell’Inter, paragonandolo a se stesso. Balotelli ha evidenziato come il classe 2005, pur essendo ancora in fase di crescita, abbia la capacità di vedere la porta e fare gol, caratteristiche che, per l’ex bomber, sono fondamentali per fare la differenza. 🔗 Leggi su Internews24.com
