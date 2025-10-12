Balotelli | Nazionale? Ad alcuni manca la fame E poi lancia un messaggio a Gattuso

L'ultimo grande ospite del Festival dello Sport di Trento 2025 è stato Mario Balotelli, che ha parlato della Nazionale, lanciando anche un chiaro messaggio al ct Gattuso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Balotelli: "Nazionale? Ad alcuni manca la fame". E poi lancia un messaggio a Gattuso

In questa notizia si parla di: balotelli - nazionale

Balotelli: "Mi fanno stare poco coi miei figli, leggi da cambiare. Nazionale? Qualcuno non mi voleva"

Dai gol con la Nazionale al pattinaggio, Mario Balotelli fa capolino a Riccione con i pattini a rotelle

Balotelli: «Andai a Torino per firmare con la Juventus. Ecco perché mi hanno fatto fuori dalla Nazionale»

Balotelli: «Potevo andare alla Juve, poi forse l'ho pagata in Nazionale. In pochi forti come Cassano, Ibra un rompipalle» - X Vai su X

#calcio Mario Balotelli in tribuna al Chittolina, l'ex punta della Nazionale assiste al match tra il Vado e il Sestri Levante, in campo il fratello Enock Barwuah - facebook.com Vai su Facebook

Balotelli: «Andai a Torino per firmare con la Juventus. Ecco perché mi hanno fatto fuori dalla Nazionale» - Le parole di Super Mario Genio, sregolatezza e tanti, tantissimi ricordi. Lo riporta calcionews24.com

Dove giocherà Balotelli? "Non mi ritiro, sono in forma. Ho detto no all'estero perché volevo l'Italia. Sogno un'ultima partita in Nazionale - L'attaccante italiano si sta tenendo in forma e non ha alcuna intenzione di ritirarsi e ha ancora un sogno importante prima di smettere ... Riporta msn.com