Balotelli | Dovevo andare alla Juventus ma con Raiola abbiamo fatto una scappata a Milano e alla fine sono andato al Milan
L’ex attaccante di Inter, Milan e Nazionale fra le altre, Mario Balotelli, ha parlato dal palco del Festival dello Sport di Trento organizzato dalla Gazzetta dello Sport e ha ripercorso la sua lunga carriera. «Ho iniziato a giocare che avevo 3 anni. Giocavo al parco, in strada. A Palermo? Ero piccolo, sono tornato da più grande, ma i primi 3 anni li ho passati in ospedale. Ho iniziato a giocare a calcio più a Brescia. Enok? Con mio fratello giocavamo sempre, anche troppo. I nostri giocatori non sempre ci contenevano. Giocavamo più all’oratorio, ma anche per strada, a volte succedeva. Che bambino ero? Difficile, però buono. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
