Balotelli | Andai a Torino per firmare con la Juventus Ecco perché mi hanno fatto fuori dalla Nazionale

Calcionews24.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Le parole di Super Mario Genio, sregolatezza e tanti, tantissimi ricordi. Mario Balotelli si è raccontato senza filtri dal prestigioso palco del Festival dello Sport di Trento. In un’intervista organizzata dalla Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante di Inter, Milan e Nazionale . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

balotelli andai torino firmareBalotelli: "Ero già della Juventus, ma in una notte a Milano firmai col Milan. Vincere la Champions con l'Inter un sogno" - L'ex attaccante di Inter, Milan e Nazionale fra le altre, Mario Balotelli, ha parlato dal palco del Festival dello Sport di Trento organizzato dalla Gazzetta dello Sport e ha ripercorso la sua lunga ... Riporta msn.com

