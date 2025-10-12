Balotelli | Andai a Torino per firmare con la Juventus Ecco perché mi hanno fatto fuori dalla Nazionale

Genio, sregolatezza e tanti, tantissimi ricordi. Mario Balotelli si è raccontato senza filtri dal prestigioso palco del Festival dello Sport di Trento. In un'intervista organizzata dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante di Inter, Milan e Nazionale

"Per rispetto del presidente del Lille andai comunque a Napoli, ma non avrei firmato nulla. Incontrai l'allenatore, che mi spiegò il progetto, e il giorno dopo #DeLaurentiis a Capri. Mi parlò della città e della società, ma io non capivo cosa dicesse con #Giuntoli p

