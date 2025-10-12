Balotelli a sorpresa | Vi svelo il mio sogno prima di ritirarmi

Gazzetta.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ultimo grande ospite del Festival dello Sport di Trento 2025 è stato Mario Balotelli, che ha parlato della Nazionale, lanciando anche un chiaro messaggio al ct Gattuso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

balotelli a sorpresa vi svelo il mio sogno prima di ritirarmi

© Gazzetta.it - Balotelli a sorpresa: "Vi svelo il mio sogno prima di ritirarmi"

In questa notizia si parla di: balotelli - sorpresa

L’ultima sorpresa di Balotelli, riparte dalla neopromossa: scelta fatta

balotelli sorpresa svelo mioBalotelli a sorpresa: "Dovevo andare alla Juve, ma poi Raiola... Nazionale? Non hanno mentalità" - Tra i tanti ospiti al Festival dello Sport in scena a Trento anche l'ex Milan ed Inter Mario Balotelli. Riporta tuttosport.com

Balotelli spiazza tutti: «Qualche anno fa dovevo andare alla Juve ma…». Il clamoroso retroscena di mercato raccontato dall’attaccante - Balotelli, l’ex attaccante si racconta al Festival dello Sport: dalla trattativa sfumata con i bianconeri al sogno Champions League con l’Inter Un fiume in piena, un racconto a cuore aperto che tocca ... Scrive juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Balotelli Sorpresa Svelo Mio