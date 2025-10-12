Ballando Selvaggia contro Marcella | Avvinazzata! Ma lei questa volta risponde… così

Durante la terza puntata del celebre show di Rai 1, andata in onda sabato 11 ottobre, non sono mancate le tensioni e i momenti di botta e risposta. Protagoniste della serata sono state  Marcella Bella  e  Selvaggia Lucarelli, che dopo l’esibizione della cantante hanno dato vita a un siparietto tanto divertente quanto piccante. “Sembravi una mamma a una festa”: la stoccata di Lucarelli. Dopo aver ballato un  merengue pieno di energia  insieme al suo partner  Chiquito, Marcella Bella ha ricevuto i complimenti della giuria, ma anche qualche critica tagliente. Quando è arrivato il turno di Selvaggia Lucarelli, il tono si è fatto subito ironico ma pungente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

