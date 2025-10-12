La terza puntata di Ballando con le Stelle si è chiusa con un pazzesco pari merito tra Barbara d’Urso e Francesca Fialdini. Applausi e standing ovation che hanno il sapore di finale anticipata. Alberto Matano sulla d’Urso: “Performance eccezionale, complimenti davvero”. “Ti sei spogliata, bravissima. Completamente libera da ogni emozione, veramente complimenti”, così Carolyn Smith. Selvaggia Lucarelli: “Va tutto bene, non succede niente. Grandi aspettative ma per ora lo show è solo il ballo”. “Cosa dovrei fare? Rompermi qualcosa?”, ha replicato con ironia la popolare conduttrice. A fine puntata Selvaggia si è arresa all’evidenza – “Stasera mi sembra sia stata la serata di Pasquale La Rocca e Barbara d’Urso” – quando Milly Carlucci ha chiesto un bilancio prima di leggere la classifica. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - BALLANDO E QUEL PAZZESCO PARI MERITO D’URSO-FIALDINI CHE SA DI FINALE ANTICIPATA