La terza puntata di Ballando con le Stelle, trasmessa sabato 11 ottobre su Rai 1, si è distinta per un acceso confronto tra due protagoniste del panorama televisivo italiano. Marcella Bella, artista di lunga carriera, e la giornalista Selvaggia Lucarelli sono state al centro di un vivace scambio di battute che ha catturato l’attenzione del pubblico sia in studio che sui social. L’episodio si è svolto subito dopo l’esibizione di Marcella Bella, che ha portato in scena un merengue ricco di energia insieme al ballerino Chiquito. La performance è stata accolta con entusiasmo dalla giuria, ma non sono mancate osservazioni più critiche, in particolare da parte di Lucarelli, nota per il suo giudizio tagliente e diretto. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Ballando con le Stelle, Selvaggia contro Marcella: “Avvinazzata!”. Lei questa volta risponde così