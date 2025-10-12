Ballando con le Stelle scontro tra Matano e Mariotto | scoppia il finimondo
News TV. La nuova puntata di Ballando con le Stelle 2025 ha regalato momenti di tensione altissima tra due protagonisti storici del programma: Guillermo Mariotto e Alberto Matano. Dopo il battibecco della scorsa settimana, nato da una battutaccia di Mariotto sul lutto di Nancy Brilli, i due sono tornati a scontrarsi in modo acceso, sotto gli occhi di Milly Carlucci e del pubblico di Rai 1. A innescare la miccia, stavolta, è stato un commento velenoso di Mariotto sull’esibizione di Paolo Belli, che da concorrente ha deciso di rimettersi in gioco, scatenando però l’ironia pungente del giudice. Leggi anche: Ballando con le Stelle, chi ha vinto la terza puntata: la classifica Leggi anche: Tu Si Que Vales, concorrente litiga con i giurati e scappa via: le urla sul palco Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle) Il giudizio tagliente di Mariotto: “Che noia, mi stavo addormentando”. 🔗 Leggi su Tvzap.it
