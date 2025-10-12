Ballando con le Stelle pagelle terza puntata | frase scomoda dietro le quinte 0 dolce gesto per Bianca Guaccero 9

Terzo appuntamento con Ballando con le Stelle 2025. Una puntata andata in onda eccezionalmente tra la notte dell’11 e il 12 ottobre ma ugualmente intensa e appassionante. Tra i momenti migliori della serata il dolce omaggio a Bianca Guaccero, la vincitrice dello scorso anno che sta vivendo dei giorni difficili a causa di una grave perdita. Mentre tra quelli peggiori non possiamo non citare il caos dietro le quinte e la scelta, alquanto inspiegabile, di andare in onda a tutti i costi. “Facciamo le cinque”, caos dietro le quinte. Voto 0. Chi troppo vuole nulla stringe. Dopo l’esibizione di Paolo Belli, Alberto Matano ha chiesto al concorrente di raccontare più di sé. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ballando con le Stelle, pagelle terza puntata: frase scomoda dietro le quinte (0), dolce gesto per Bianca Guaccero (9)

