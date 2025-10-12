Ballando con le Stelle pagelle terza puntata | Carlucci posseduta da Carlo Conti Coriandoli mette ko Mariotto

Terzo appuntamento con lo show ballerino di Rai Uno, in onda in seconda serata con le coppie ancora tutte in gara e una Milly Carlucci che accelera il ritmo. Ecco le nostre pagelle La terza puntata di Ballando con le Stelle è iniziata alle 23.00 circa. Cioè un'ora e mezza dopo rispetto alla seconda, due e mezza rispetto alla puntata d'esordio; in compenso, il programma è finito a mezz'ora dopo rispetto ad entrambe. Un dato orario che, una volta per tutte, fa dunque luce su un'amara verità: quando vuole, nostra signora Camilla Patrizia Carlucci sa darsi una mossa. Veniamo perciò a questo terzo appuntamento dell'edizione 2025 dello show ballerino di Rai 1. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ballando con le Stelle, pagelle terza puntata: Carlucci posseduta da Carlo Conti, Coriandoli mette ko Mariotto

