Ballando con le stelle notte di sfide e rivincite | vincono Barbara D’Urso e Francesca Fialdini

Serata lunga, quasi estenuante, per la terza puntata di Ballando con le stelle 2025. Una “by night” vera e propria, cominciata alle 22:53 per lasciare spazio alla Nazionale di calcio e conclusa poco prima delle due del mattino. Ma Milly Carlucci, impeccabile anche a notte fonda, ha tenuto saldamente il timone di un programma che resta il grande rito del sabato sera, anche quando si trasforma in una maratona. A contendersi il palco, come sempre, le coppie di vip e maestri di ballo seguiti dal quintetto di giurati formato da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

