Ballando con le Stelle le parole di Giovanni Pernice per Bianca Guaccero VIDEO

12 ott 2025

Sabato sera, Ballando con le Stelle ha fatto battere il cuore degli spettatori. Nonostante la puntata sia stata ridotta per lasciare spazio alla Nazionale, lo show non si è risparmiato in emozioni e momenti virali. Sì, perché quando in pista scendono i protagonisti più amati della TV, tutto può succedere, tra coreografie mozzafiato e dichiarazioni che non ti aspetti. Tra le esibizioni che hanno incollato il pubblico allo schermo, c’è stata quella di Giovanni Pernice e della sua partner di quest’anno, Francesca Fialdini. Ma la vera sorpresa è arrivata subito dopo, quando Pernice – ormai famoso per il suo cuore tenero dietro i paillettes – ha rubato la scena con un messaggio per Bianca Guaccero che ha lasciato tutti senza parole. 🔗 Leggi su Tvzap.it

ballando con le stelle le parole di giovanni pernice per bianca guaccero video

© Tvzap.it - “Ballando con le Stelle”, le parole di Giovanni Pernice per Bianca Guaccero (VIDEO)

In questa notizia si parla di: ballando - stelle

