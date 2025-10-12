Ballando con le Stelle il commento di Selvaggia Lucarelli | Come quando uno beve troppo…

Caffeinamagazine.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non sono mancati momenti di tensione e scintille nell’ultima puntata di Ballando con le stelle, andata in onda l’11 ottobre su Rai Uno. Nonostante il format ridotto per lasciare spazio alla partita della Nazionale, la serata ha regalato scontri e frecciate tra concorrenti e giurati. In particolare, si è riacceso il duello tra Selvaggia Lucarelli e la concorrente accusata di essere troppo permalosa. Le due erano state protagoniste di un acceso confronto già nella puntata d’esordio. Sembrava che avessero chiarito, ma la tregua è durata poco. Durante l’esibizione di merengue insieme al suo partner Chiquito, Marcella Bella ha conquistato la giuria. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ballando - stelle

Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato

Ballando con le Stelle 2025: i primi concorrenti confermati e chi è in trattativa

Ballando con le stelle: chi è il concorrente da Milly Carlucci

ballando stelle commento selvaggiaBallando con le stelle 2025, la terza puntata: Fialdini in testa e D'Urso sul podio - Barbara D'Urso, Fognini e Magnini, la classifica finale e i bonus ... Riporta msn.com

ballando stelle commento selvaggiaBallando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli provoca Fognini: "Sta nascendo qualcosa, la senti la tensione tra noi?" Poi l'affondo a Milly Carlucci "Come Barbie!" - La conduttrice ride e la conclusione è un bell'8 della giudice per Fabio Fognini e Giada Lini, che sia davvero innamorata? Si legge su today.it

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle Commento Selvaggia